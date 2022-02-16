الدفاع الإسبانية: الناتو لم يحدد أي موعد للهجوم الروسي على أوكرانيا

2022/02/16 | 23:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأكدت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس، أن الناتو لم يحدد أي موعد متوقع لـ"الهجوم الروسي" على أوكرانيا.وقالت الوزيرة على هامش الاجتماع الوزاري للناتو في بروكسل، يوم الأربعاء: "لم نر من جانب روسيا أي خفض للتصعيد، مع أن أي توغل لم يحدث، لكن خطر التوغل لا يزال قائما".وأكدت الوزيرة الإسبانية ضرورة البحث عن حل دبلوماسي للوضع حول أوكرانيا.وأشارت روبليس إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين لم يتحدث عن "الاجتياح الروسي لأوكرانيا في هذا اليوم، ولكن الجميع يدركون أن الاجتياح قد يحدث في وقت قريب، لكننا لا نعرف متى.لا يوجد هناك أي موعد محدد".

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