الخارجية الأمريكية: هناك أكثر من 150 ألف جندي روسي حاليا على حدود أوكرانيا

2022/02/16 | 23:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن هناك 150 ألف جندي روسي على الحدود مع أوكرانيا في الوقت الحالي وأن الروس لديهم القدرات الحربية لبدء الهجوم.وأوضح برايس أنه رغم ما يتم رؤيته على الأرض، فإنه لا يزال هناك نافذة مفتوحة لحل سلمي للأزمة.وأفاد برايس، خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم […]

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