مانيه: صلاح لا يزال محبطا.. لكننا ضحكنا على ضربة الجزاء الضائعة

2022/02/17 | 00:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب ساديو مانيه عن سعادته البالغة بحمله كأس الأمم الأفريقية الأول في تاريخ بلاده السنغال على حساب المنتخب المصري الذي يقوده زميله بفريق ليفربول، محمد صلاح.

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