2022/02/17 | 00:10 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ss_peW7PPP8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد ترشيحه لمنصب الرئيس.. التحديات الاقتصادية تنتظر ريبر أحمد) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني | بعد ترشيحه لمنصب الرئيس.. التحديات الاقتصادية تنتظر ريبر أحمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).