زيلينسكي.. كوميدي يقود أوكرانيا

2022/02/17 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كييف‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬لفترة‭ ‬طويلة،‭ ‬كان‭ ‬يُنظَر‭ ‬الى‭ ‬فولوديمير‭ ‬زيلينسكي‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬ممثل‭ ‬سابق‭ ‬أصبح‭ ‬رئيسا‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬بالصدفة‭.‬ومع‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إقناع‭ ‬مواطنيه‭ ‬بأنه‭ ‬رجل‭ ‬دولة‭ ‬قوي،‭ ‬فقد‭ ‬ظهر‭ ‬بوجه‭ ‬جديد‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬الأزمة‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭.‬ أصبح‭ ‬الرجل‭ ‬البالغ‭ ‬44‭ ‬عاما‭ ‬رئيسا‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬يشهد‭ ‬أخطر‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬الكرملين‭ ‬والقوى‭ […]

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