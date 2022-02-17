الدوخة … -د. عبدالوهاب الجبوري

2022/02/17 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هو‭ ‬مصطلح‭ ‬يُستخدم‭ ‬لوصف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأحاسيس،‭ ‬كالشعور‭ ‬بالإغماء‭ ‬أو‭ ‬الوهن‭ ‬أو‭ ‬اختلال‭ ‬التوازن‭.‬وهي‭ ‬التي‭ ‬تخلق‭ ‬الشعور‭ ‬الزائف‭ ‬لديك‭ ‬بأنك‭ ‬ومايحيط‭ ‬بك‭ ‬يلف‭ ‬ويتحرك‭ ‬وتعرف‭ ‬ايضاً‭ ‬بالدوار‭.‬ الدوخة‭ ‬انواع‭ ‬وتأتي‭ ‬على‭ ‬درجات‭ ‬،‭ ‬وتعتبر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأسباب‭ ‬الأكثر‭ ‬شيوعًا‭ ‬لقيام‭ ‬البالغين‭ ‬بزيارة‭ ‬أطبائهم،‭ ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬نوباتها‭ ‬المتكررة‭ ‬أو‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬حياتك،‭ […]

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