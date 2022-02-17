2022/02/17 | 00:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هو مصطلح يُستخدم لوصف مجموعة من الأحاسيس، كالشعور بالإغماء أو الوهن أو اختلال التوازن.
وهي التي تخلق الشعور الزائف لديك بأنك ومايحيط بك يلف ويتحرك وتعرف ايضاً بالدوار. الدوخة انواع وتأتي على درجات ، وتعتبر واحدة من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لقيام البالغين بزيارة أطبائهم، كما يمكن أن تؤثر نوباتها المتكررة أو المستمرة على حياتك، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوخة … -د. عبدالوهاب الجبوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهي التي تخلق الشعور الزائف لديك بأنك ومايحيط بك يلف ويتحرك وتعرف ايضاً بالدوار. الدوخة انواع وتأتي على درجات ، وتعتبر واحدة من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لقيام البالغين بزيارة أطبائهم، كما يمكن أن تؤثر نوباتها المتكررة أو المستمرة على حياتك، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدوخة … -د. عبدالوهاب الجبوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدوخة … -د. عبدالوهاب الجبوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).