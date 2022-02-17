معرض استعادي كبير عن الازياء في متحف متروبوليتان

2022/02/17 | 00:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيويورك‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬كشف‭ ‬متحف‭ ‬متروبوليتان‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬أسبوع‭ ‬الموضة‭ ‬الذي‭ ‬تشهده‭ ‬المدينة‭ ‬عن‭ ‬ملامح‭ ‬المعرض‭ ‬الاستعادي‭ ‬الكبير‭ ‬عن‭ ‬الموضة‭ ‬الأميركية‭ ‬الذي‭ ‬يحتضنه‭ ‬في‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭ ‬بمناسبة‭ ‬عشائه‭ ‬الاحتفالي‭ ‬السنوي‭ ‬الشهير‭.‬ وبحضور‭ ‬رئيسة‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ “‬فوغ‭” ‬خبيرة‭ ‬الموضة‭ ‬الشهيرة‭ ‬آنا‭ ‬وينتور‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬معهد‭ “‬ميت‭” ‬للأزياء‭ ‬يحمل‭ ‬اسمها،‭ ‬اطلعت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ […]

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