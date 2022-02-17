2022/02/17 | 00:21 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مصادر:أصابع سياسية سرعت في حسم المحكمة الاتحادية دعوى من زمن حكومة سابقة أربيل – بغداد -الزمان رفضت سلطات إقليم كردستان في شمال العراق أمرًا أصدرته المحكمة الاتحادية العليا، يُلزم حكومة الإقليم ذي الحكم الذاتي، بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية. فيما اختتم مسرور بارزاني رئيس حكومة اقليم كردستان زيارة الى قطر […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء أزمة بين بغداد وأربيل بعد رفض أقليم كردستان أمرا قضائيا يخص إنتاجه النفطي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء أزمة بين بغداد وأربيل بعد رفض أقليم كردستان أمرا قضائيا يخص إنتاجه النفطي ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجواء أزمة بين بغداد وأربيل بعد رفض أقليم كردستان أمرا قضائيا يخص إنتاجه النفطي ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).