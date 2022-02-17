2022/02/17 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر‭:‬أصابع‭ ‬سياسية‭ ‬سرعت‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬دعوى‭ ‬من‭ ‬زمن‭ ‬حكومة‭ ‬سابقة أربيل‭ – ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ رفضت‭ ‬سلطات‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬العراق‭ ‬أمرًا‭ ‬أصدرته‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬العليا،‭ ‬يُلزم‭ ‬حكومة‭ ‬الإقليم‭ ‬ذي‭ ‬الحكم‭ ‬الذاتي،‭ ‬بتسليم‭ ‬كامل‭ ‬النفط‭ ‬المنتج‭ ‬على‭ ‬أراضيه‭ ‬للحكومة‭ ‬المركزية‭.‬ ‭ ‬فيما‭ ‬اختتم‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني‭ ‬رئيس‭ ‬حكومة‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬زيارة‭ ‬الى‭ ‬قطر‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أجواء‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬أقليم‭ ‬كردستان أمرا‭ ‬قضائيا‭ ‬يخص‭ ‬إنتاجه‭ ‬النفطي‭ ‬) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أجواء‭ ‬أزمة‭ ‬بين‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬بعد‭ ‬رفض‭ ‬أقليم‭ ‬كردستان أمرا‭ ‬قضائيا‭ ‬يخص‭ ‬إنتاجه‭ ‬النفطي‭ ‬) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).