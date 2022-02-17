2022/02/17 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام يتساءلون‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬وأربيل‭ ‬في‭ ‬اليومين‭ ‬الأخيرين‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬توقيت‭ ‬المحكمة‭ ‬الاتحادية‭ ‬حسم‭ ‬الدعوى‭ ‬القضائية‭ ‬العائدة‭ ‬لسنوات‭ ‬ماضية،‭ ‬في‭ ‬الطلب‭ ‬الالزامي‭ ‬من‭ ‬إقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬تسليم‭ ‬انتاجه‭ ‬النفطي‭ ‬بالكامل‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬مقابل‭ ‬الحصة‭ ‬المقررة‭ ‬من‭ ‬الموازنة‭ ‬للإقليم‭.‬ القضاء‭ ‬لا‭ ‬يكترث‭ ‬بما‭ ‬يقال‭ ‬عن‭ ‬أسباب‭ ‬توقيت‭ ‬الحكم،‭ ‬لكن‭ ‬المناخ‭ ‬السياسي‭ ‬ذو‭ ‬طبيعة‭ ‬مؤامراتية‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يوجد توقيت غير سياسي؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يوجد توقيت غير سياسي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).