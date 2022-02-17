مطالب الدروز على الطاولة الروسية والسويداء تحبس أنفاسها لموجة احتجاجات وشيكة

2022/02/17 | 00:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت‭- ‬نادية‭ ‬سمير‭ – ‬موسكو‭ -‬الزمان عاد‭ ‬الزعيم‭ ‬الروحي‭ ‬للطائفة‭ ‬الدرزية‭ ‬في‭ ‬فلسطين‭ ‬الشيخ‭ ‬موفق‭ ‬طريف‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬الى‭ ‬موسكو،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تتضح‭ ‬في‭ ‬الأفق‭ ‬إمكانية‭ ‬تلبية‭ ‬المطالب‭ ‬التي‭ ‬نقلها‭ ‬الى‭ ‬الروس‭ ‬بحضور‭ ‬مبعوثهم‭ ‬الخاص‭ ‬الى‭ ‬سوريا‭ ‬بتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬السويداء‭ ‬جنوب‭ ‬سوريا،‭ ‬التي‭ ‬تستعد‭ ‬لتجدد‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬مع‭ ‬الجمعة‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬ابعد‭ […]

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