قاضية تحقيق لبنانية تقيم دعوى ضد قائد الشرطة

2022/02/17 | 00:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جاء تحرك القاضية غادة عون بعد يوم من تصريحها بأن قوة من الشرطة منعت عناصر من جهاز أمن الدولة من إحضار محافظ مصرف لبنان رياض سلامة من منزله، لاستجوابه.

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