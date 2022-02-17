2022/02/17 | 00:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fauNeWquQmA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير الطاقة كوفند شيرواني: العراق يعاني من فراغ قانوني وخصوصا تشريع قانون النفط والغاز) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبير الطاقة كوفند شيرواني: العراق يعاني من فراغ قانوني وخصوصا تشريع قانون النفط والغاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).