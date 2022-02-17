بايرن ينجو من فخ سالزبورغ في دوري الابطال

2022/02/17 | 00:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نجا فريق بايرن ميونخ من فخ الخسارة أمام سالزبورغ النمساوي بتعادله معه بهدف لمثله.وأقيمت المباراة على ملعب ريد بول أرينا لحساب مباريات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وافتتح سالزبورغ النتيجة بهدف أدامو في الدقيقة 21 من عمر اللقاء.واستمر تقدم سالزبورغ حتى الدقيقة 90 عندما تمكن كينغسلي كومان ن تعديل […]

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