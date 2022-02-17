ليفربول يفوز على إنتر ميلان

2022/02/17 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق فريق ليفربول فوزاً ثميناً على حساب نظيره إنتر، بهدفين دون رد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب " سان سيرو ".وبات ليفربول على بعد خطوة من الوصول الى ربع نهائي دوري الأبطال، على أن تقام مباراة العودة يوم 8 مارس المقبل، على أرضية ملعب " أنفيلد " معقل الريدز.الشوط الأول من المباراة شهد أفضلية من جانب إنتر الذي خلق بعض الفرص السانحة للتسجيل لكن افتقد للمسة الأخيرة، ومع ذلك لم تشهد الفترة الأولى الكثير من الفرص من بين الفريقين.وواصل إنتر أفضليته ومحاولاته في الشوط الثاني، وهدد مرمى أليسون أكثر من مرة، ولكن لاعبو إنتر أهدروا الفرص بغرابة، قبل أن يسجل ليفربول هدف التقدم عن طريق روبيرتو فرمينيو في الدقيقة 75.وفي الدقيقة 83 سجل ليفربول هدف ثاني عن طريق النجم المصري محمد صلاح، قبل أن تصل الكرة اليه دخل منطقة الجزاء قبل أن يسددها أرضية في الشباك، لينتهي اللقاء 2-0 للريدز.

فيما أفلت فريق بايرن ميونخ من هزيمة محققة أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي، وتعادل معه بنتيجة (1-1) في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وبالتالي تبقى الأمور مفتوحة لكل الاحتمالات في مواجهة العودة، على ملعب (أليانز أرينا) يوم 8 مارس آذار المقبل.

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