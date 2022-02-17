بعد تعرض منزله لهجوم مسلح أمس.. السيد علي الشريفي يشكر الصدر (فيديو)

2022/02/17 | 01:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

قدم السيد علي الشريفي، الاربعاء، شكره الى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بعد تعرض منزله الى هجوم مسلح يوم امس الثلاثاء في مدينة الصدر.

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