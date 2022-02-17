2022/02/17 | 01:25 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تغلب ليفربول الانجليزي على مضيفه إنتر ميلان بهدفين دون رد، مساء اليوم الأربعاء.والتقى الفريقان على ملعب “جيوزبي مياتزا” في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.وسجل ثنائية ليفربول كل من روبيرتو فيرمينهو في الدقيقة 75 ومحمد صلاح في الدقيقة 83.وسيلتقي الفريقان في مباراة الإياب في الثامن من آذار المقبل.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ثنائية فيرمينهو وصلاح تطيح بإنتر وتقرب ليفربول من ربع نهائي الأبطال first appeared on ايرث نيوز.

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