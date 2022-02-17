بعد انتقادات إماراتية.. غوتيريش يجدّد ثقته بمبعوثه إلى اليمن

2022/02/17 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردا على سؤال حول الانتقادات الإماراتية لغروندبرغ، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام خلال مؤتمره الصحفي اليومي، إنّ الأمين العام للأمم المتّحدة "لديه ملء الثقة بعمل غروندبرغ وبالطريقة التي ينفّذ بها عمله".

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