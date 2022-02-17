محمد السادس .. إطلاق برنامج الحكومة الاستثنائي للتخفيف من آثار تأخر المطر 

2022/02/17 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزمان أونلاين الرباط – عبدالحق بن رحمون أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ، على ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي على ما يعرفه الموسم الفلاحي بالمغرب من نقص كبير في التساقطات المطرية وبلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64٪ […]

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