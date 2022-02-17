"سانا": عدوان إسرائيلي بالصواريخ يستهدف جنوب دمشق

2022/02/17 | 02:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واعأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن عدوانا إسرائيليا بالصواريخ استهدف بعض النقاط في جنوب دمشق.وذكرت الوكالة نقلا عن مصدر عسكري قوله: أنه "حوالي الساعة 11:35 من مساء الأربعاء 16-2-2022 (التوقيت المحلي) نفذ العدو الإسرائيلي ضربة بعدة صواريخ أرض – أرض من منطقة الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية".

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