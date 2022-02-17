مهرجان برلين يعلي صوت النساء ويمنح “الدب الذهبي” للإسبانية كارلا سيمون

2022/02/17 | 03:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المخرجة الإسبانية كارلا سيمون تحمل جائزة “الدب الذهبي” إثر فوز فيلمها “ألكاراس” في مهرجان برلين السينمائي في 16 شباط/فبراير 2022 © ا ف ب جون ماكدوغال برلين (أ ف ب) – إعادة الرفع مهرجان برلين السينمائي صوت الأرياف والمرأة من خلال منح جائزة الدب الذهبي لفيلم “ألكاراس” للمخرجة الإسبانية كارلا سيمون التي تصدرت […]

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