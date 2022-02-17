2022/02/17 | 03:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكل التهديد الوشيك بتصعيد في الملف الأوكراني "أول اختبار" للتحالف السعودي مع روسيا، و"معضلة" للمملكة والقرارات التي قد تتخذها، وفقا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معضلة القرارات النفطية.. أزمة أوكرانيا تضع السعودية على مفترق طرق) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معضلة القرارات النفطية.. أزمة أوكرانيا تضع السعودية على مفترق طرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).