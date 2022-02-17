شركة اتصالات سويدية تشتبه بدفع بعض موظفيها رشى لتنظيم داعش في العراق

2022/02/17 | 03:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقر عملاق الاتصالات السويدي إريكسون في ستوكهولم في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 © ا ف ب/ارشيف جوناثان ناكستراند ستوكهولم (أ ف ب) – تشتبه شركة إريكسون السويدية للاتصالات في أن يكون عددا من موظفيها في العراق قد دفعوا رشى لأعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية لقاء تسهيل النقل البري في أنحاء البلاد، حسبما أعلن […]

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