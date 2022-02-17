ماركا: الريال وباريس سان جرمان يعرفان الحقيقة بشأن مبابي

2022/02/17 | 04:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنه في الوقت الذي يشتد فيه شد الحبل بين ريال مدريد وباريس سان جرمان حول كليان مبابي، إلا أن الحقيقة أن الناديين يعرفان أن النجم الفرنسي سيغادر الفريق الباريسي في الصيف المقبل.

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