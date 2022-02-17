2022/02/17 | 04:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تخطط غوغل لمنح مستخدمي الهواتف المزيد من الخصوصية بالحد من "التتبع" عبر تطبيقات أندرويد، في خطوة مشابهة لما قامت به شركة آبل، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("غوغل" تلحق بـ"آبل" في وقف التتبع عبر تطبيقات أندرويد) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("غوغل" تلحق بـ"آبل" في وقف التتبع عبر تطبيقات أندرويد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).