2022/02/17 | 05:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بأن فرض الغرب لعقوبات منسقة ضد روسيا في حال غزوها أوكرانيا سيكون له حتما "تداعيات عالمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يلين تتحدث عن "تداعيات عالمية" لفرض العقوبات على موسكو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يلين تتحدث عن "تداعيات عالمية" لفرض العقوبات على موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).