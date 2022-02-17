عكس ما يصرح به الكرملين.. روسيا تزيد أعداد قواتها قرب أوكرانيا

2022/02/17 | 05:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت الولايات المتحدة من أن روسيا أضافت نحو 7 آلاف جندي بالقرب من الحدود مع أوكرانيا في الوقت الذي يزعم فيه الكرملين سحب قوات من المنطقة.

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