2022/02/17 | 05:58 - المصدر: CNN بالعربية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلنت القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، الأربعاء، وصول مقاتلات أمريكية من طراز F-35 إلى قاعدة سبانجداهليم الجوية في ألمانيا، الأربعاء، في محاولة لتقوية دول حلف الناتو والظهور كجبهة موحدة أمام روسيا.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأمريكي يعلن وصول مقاتلات F-35 إلى ألمانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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