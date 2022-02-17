بعد خطاب نصرالله.. سفير السعودية بلبنان يذكر برسالة السيدة زينب

2022/02/17 | 06:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر وليد بخاري، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان تغريدة ذكر فيها برسالة تخاطب "الذين غدروا" بالحسين، وذلك بعد خطاب حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني.

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