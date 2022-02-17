السعودية.. 28 ألف طلب لشغل وظيفة

2022/02/17 | 06:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتذب إعلان عن توظيف 30 سائقة قطارات في السعودية 28 ألف متقدمة، مما يسلط الضوء على حجم الطلب النسائي بالانضمام لسوق العمل، حيث تمنح المملكة المحافظة المزيد من الفرص للنساء.

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