على لسان نصرالله.. إسرائيل تنشر فيديو سابق عن نظرته للبنان تحت قيادة

2022/02/17 | 07:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، سلسلة مقاطع فيديو بالتزامن مع الخطاب الذي ألقاه حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، توضح إنجازات الأخير خلال 30 عاما.

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