فرنسا: أمام إيران بضعة أيام فقط لإبرام اتفاق نووي

2022/02/17 | 07:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت فرنسا، الأربعاء، من أن أمام إيران بضعة أيام متبقية فقط للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي في فيينا، بينما تعهد كبير مفاوضي طهران بأن إبرام اتفاق بات أقرب من أي وقت مضى.

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