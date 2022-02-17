حسن نصرالله: محمد بن سلمان يقول دفعنا للبنانيين 20 مليار دولار.. أين هي؟

2022/02/17 | 07:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تساءل حسن نصرالله، الأمين العام لحزب الله اللبناني عن الأموال المقدمة للبنان كمساعدات منذ العام 2005 وأين هي؟ وذلك في خطاب ألقاه بذكرى "القادة الشهداء"، الأربعاء.

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