حمد بن جاسم يثير تفاعلا بتصريح عمن

2022/02/17 | 08:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر الأسبق، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد التصريحات التي أدلى بها حول وفاة ياسر عرفات، رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية السابق.

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