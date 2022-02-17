مناورات روسية في بحر قزوين

2022/02/17 | 08:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة-واعأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى عرض البحر للقيام بمناورات.وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية من الأسطول تشارك في المناورات، بما في ذلك سفينة الصواريخ "داغستان"، وقوارب الصواريخ الصغيرة "غراد سفيازك"، و"أوغليش"، و"فيليكي أوستيوغ"، و"محج قلعة"، و"أستراخان"، وسفن المدفعية الصغيرة "ستوبينيتس"، وكاسحات الألغام الأساسية والقوارب، وكذلك سفن الدعم".وتابع البيان: " السفن (المشاركة)غادرت نقطة قاعدة أسطول بحر قزوين، وميناء محج قلعة إلى مراكز محددة في بحر قزوين، للمشاركة بمناورات عسكرية مخطط لها من قيادة الأركان".وستعمل أطقم سفن الأسطول على إجراءات مشتركة للإبحار في مسيرة واحدة، وصد وسائل الهجوم الجوي لعدو وهمي، وإجراء قتال بحري وهمي.ووفقا لخطة تدريب القوات المسلحة الروسية لعام 2022، في الفترة من يناير إلى فبراير، تجري سلسلة من التدريبات البحرية في جميع مناطق مسؤولية الأساطيل، تحت إشراف القائد العام للقوات البحرية الروسية.وينصب التركيز الرئيسي للمناورات على تحديد إجراءات قوات البحرية والفضاء لحماية المصالح الوطنية الروسية في المحيط العالمي، وكذلك لمواجهة التهديدات العسكرية التي قد تتعرض لها روسيا من اتجاهات البحر والمحيط.وتغطي التدريبات مياه البحار المتاخمة للأراضي الروسية، وكذلك مناطق مهمة من الناحية التشغيلية في المحيط العالمي.ويشارك في المناورات من جميع الأساطيل الروسية أكثر من 140 سفينة حربية وسفينة دعم، وأكثر من 60 طائرة، و1000 وحدة من المعدات العسكرية، وحوالي 10000 عسكري.المصدر: نوفوستي

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