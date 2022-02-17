6 أعراض تؤكد الإصابة بمتحور “أوميكرون”

2022/02/17 | 08:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت دراسة نشرتها مجلة “ذا صن” أن متحور “أوميكرون” من فيروس كورونا يمكنه أن يستقر في الأمعاء بدلا من ألأنف والجهاز التنفسي.ونقلت المجلة عن البروفيسور تيم سبيكتور، أن الأشخاص المصابين بمتحور “أوميكرون”، قد يعانون فقط من أعراض على مستوى الجهاز الهضمي مثل الغثيان، والتقيؤ، وآلام البطن، والانتفاخ، وحرقة المعدة، والإسهال.ويوصي الأطباء […]

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