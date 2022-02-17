لماذا لا يشعر المتزلجون على الجليد بالدوار؟.. علماء يجيبون

2022/02/17 | 08:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع احتدام منافسات ألعاب الأولمبياد الشتوية في بكين، يتساءل الكثير عن السر في عدم إصابة المتزلجين على الجليد بالدوار لاسيما أن بعضهم قد يدور بسرعات عالية تصل إلى ست دورات في الثانية الواحدة.

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