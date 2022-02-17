دراسة اميركية: الفم الصحي يحمي قلب طفلك

2022/02/17 | 08:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توصلت دراسة أجرتها الحكومة الأمريكية إلى أن الأطفال الذين يعانون من مشكلات في القلب، عرضة أكثر من غيرهم لمشكلات في الفم مثل الآلام في الأسنان أو نزيف في اللثة.ووجد الباحثون في الدراسة التي أعدتها المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن لدى 10 بالمئة من الأطفال والمراهقين الأميركيين الذين يعانون من مشكلات […]

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