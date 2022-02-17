أقمار صناعية تكشف جسرا تكتيكيا بني بين عشية وضحاها قرب حدود أوكرانيا

2022/02/17 | 08:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صور أقمار صناعية التقطت خلال اليومين الماضيين جسرا تكتيكيا وطريق جديد تم بناؤها فوق نهر رئيسي في بيلاروسيا قرب الحدود الأوكرانية.

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