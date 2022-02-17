تحذيرات من رياح قوية تضرب العراق ابتداءً من الاثنين المقبل

2022/02/17 | 08:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الخميس، من رياح قوية تضرب اغلب مدن العراق.وقال عطية في منشور على الفيسبوك، تابعته وكالة ايرث نيوز، إن “هناك تحذيرات من ‏نشاط الرياح السطحية الجنوبية الشرقية يوم السبت في مدن الجنوب والفرات الاوسط تصل سرعتها الى 50 كم بالساعة”.وأضاف عطية، أن “الرياح تشتد يوم الاحد، […]

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