2022/02/17 | 08:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى عرض البحر للقيام بمناورات.وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية، أن:” 20 سفينة حربية من الأسطول تشارك في المناورات، بما في ذلك سفينة الصواريخ “داغستان”، وقوارب الصواريخ الصغيرة “غراد سفيازك”، و”أوغليش”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدفاع الروسية تعلن عن مناورات حربية في بحر قزوين first appeared on ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية تعلن عن مناورات حربية في بحر قزوين) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية تعلن عن مناورات حربية في بحر قزوين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).