الزيادي: الإقليم ارتكب خرقا بعدم تسليمه عائدات النفط الى بغداد  

2022/02/17 | 08:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الزيادي، ان الإقليم ارتكب الكثير من الخروق واحدها عدم تسليمه عائدات النفط الى بغداد ضمن موازنة 2021.وقال الزيادي لـ /المعلومة/، ان “العراق بحاجة الى حكومة توافقية من اجل تطبيق القرارات المهمة خصوصا مايتعلق بقرار المحكمة الاتحادية حول النفط المصدر من الإقليم، حيث سيكشف الكثير […]

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