الحمامي: طريق الحرير وميناء الفاو من أولويات المرحلة المقبلة

2022/02/17 | 08:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… شدد النائب عن الاطار التنسيقي عارف الحمامي، على ضرورة المضي بطريق الحرير وميناء الفاو من اجل النهوض بالعراق، لافتا الى ان المواقف المتشددة لن تصب في صالح الشعب العراقي.وقال الحمامي لـ /المعلومة/، ان “العراق امام فرصة ذهبية تتمثل بميناء الفاو وطريق الحرير، ماينبغي استثمارها بالشكل الأمثل من اجل خدمة العراق وشعبه في […]

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