2022/02/17 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اطلق صباح اليوم الخميس، سراح صاحب صيرفة مختطف بعد دفع الفدية الى الخاطفين في منطقة جميلة شرقي بغداد.وبحسب مقطع فيديو، حصلت عليه وكالة ايرث نيوز، فأنه، تم إطلاق سراح المخطوف بعد دفع الفدية المالية لقاء عودته لعائلته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد دفع “الفدية”..



اطلاق سراح صاحب صيرفة خطف شرقي بغداد (فيديو) first appeared on ايرث نيوز.

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