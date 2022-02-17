خبير: الإرهاب في اضعف حالاته وتكثيف العمليات الأمنية كفيل بانهاء وجوده

2022/02/17 | 08:54 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد الخبير الأمني امير عبد المنعم، ان الإرهاب حاليا في اضعف حالاته، لافتا الى ان القوات الأمنية امام فرصة كبيرة للقضاء عليه وانهاء وجوده بالكامل داخل العراق.وقال عبد المنعم، لـ /المعلومة/، ان “العراق امام تحدي كبير يتمثل بإعادة تنفيذ سيناريو 2014 بدفع وتحريك خارجي أميركي، بعد قرار العراق القاضي بإخراج جميع قواتها […]

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