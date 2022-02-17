الحشد الشعبي يطيح بأحد عناصر داعش شرق الانبار

2022/02/17 | 08:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تمكنت قوة من اللواء الثاني في الحشد الشعبي، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على أحد عناصر داعش شرق الانبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز، “استنادا لمعلومات استخبارية ومتابعة دقيقة اشتركت فيها الاستخبارات وقوة من أمن اللواء الثاني اذ تم الإطاحة بالمتهم (س.ع.ص) بعد عودته من خارج البلاد وتم إلقاء القبض […]

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