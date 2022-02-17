شركة مصرية تقدم حلًا لمشكلة عالمية.. سجلاتك الطبية في بطاقة بمتناول يديك

2022/02/17 | 09:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عام 2019، أسس أندرو سعد شركة Bypa-ss على أمل تمكين المرضى في مصر.باستخدام بطاقة رمز الاستجابة السريعة (QR code) وتطبيق الهاتف المحمول، توفر Bypa-ss إمكانية وصول مركزي إلى السجلات الطبية.

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