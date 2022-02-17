مناورات حربية روسية في بحر قزوين

2022/02/17 | 09:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن حوالي 20 سفينة وزورقا تابعة لأسطول بحر قزوين خرجت إلى عرض البحر للقيام بمناورات.وذكر بيان صادر عن المنطقة العسكرية الجنوبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية أن 20 سفينة حربية من الأسطول تشارك في المناورات، بما في ذلك سفينة الصواريخ “داغستان”، وقوارب الصواريخ الصغيرة “غراد سفيازك”، و”أوغليش”، و”فيليكي […]

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