القبض على متهمين اثنين بالسرقة في ذي قار

2022/02/17 | 09:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بالسرقة في محافظة ذي قار.وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إنه “تمكنت شعبة إجرام الشطرة في شرطة محافظة ذي قار من القبض على اثنين من المتهمين بعد إصدار أمر قبض بحقهما وفق المادة 446 من قانون العقوبات”.وأضافت انه […]

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