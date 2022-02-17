علي وهيب: الفـوز على سامراء ابعدنا عن دوامة الضغوط

2022/02/17 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأكد عضو الجهاز الفني المساعد لنادي القوة الجوية علي وهيب، أن الفـوز الذي تحقق لفريقه على سامراء لحساب الجولة 21 من دوري الكرة الممتاز، أسهم في إبعاد الضغوطات عن اللاعبين بعد سلسلة من النتائج السلبية التي أدخلت الصقور في أزمة كبيرة، في ظل الابتعاد عن المنافسة ولو بشكل مؤقت. وقال وهيب في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الخميس، إن" إن الفوز يعد في غاية الأهمية بالنسبة للأزرق، وذلك لأنه أسهم في ابعاد الضغوطات عن الفريق الذي مر بفترة غير مثالية، بسبب عدم الاستقرار الفني، وهـو ما أثـر سلباً في المستوى والنتائج". وأضـاف أن مباراة سامراء لم تكن سهلة بعد كمية الفرص السهلة الضائعة في الشوط الأول، والخطورة التي شكلها المنافس على مرمى فهد طالب"، مبيناً أن "المـلاك التدريبي كانت له بصمة واضحة من خلال إجراء التبديلات التي أسهمت في أول فوز للفريق بعد سلسلة من النتائج السلبية".وأشــار وهيب إلـى أن "الصقور عـازم على مواصلة رحلة التقدم نحو المربع الذهبي بوجود جميع مقومات النجاح"، مـؤكـداً أن "تـعـادل المـتـصـدر أمــام الـكـهـربـاء، مـنـح الأنـديـة المنافسة له الفرصة من أجل التمسك بأمل الحصول على اللقب". يذكر أن الجوية يحتل حالياً المركز الخامس في لائحة ترتيب الـدوري الممتاز برصيد (38 نقطة)، وهـو يتخلف بـفـارق نقطة واحــدة فقط عـن نفط الوسط صاحب المرتبة الرابعة.

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