2022/02/17 | 09:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجرى تداول خام برنت عند 93.72 دولاراً في الساعة 05:03.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنت يتراجع إلى 92.38 دولارا للبرميل الواحد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنت يتراجع إلى 92.38 دولارا للبرميل الواحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).